Nach mehr als 20 Jahren ist die Restaurierung des Heilsfensters in der Eisleber St.-Nicolai-Kirche abgeschlossen. Was der Glaskünstler dargestellt hat.

Eisleben/MZ. - Der Kontrast könnte kaum größer sein. Aber es ist ein reizvoller Kontrast, der sich jetzt in der Eisleber St.-Nicolai-Kirche offenbart: hier die fünf neuen Chorfenster mit ihrer schattenhaften Kontur in zarten Weiß-Tönen und direkt daneben das „Heilsfenster“ mit seiner figürlichen und farbkräftigen Gestaltung. Nach mehr als 20 Jahren ist das restaurierte Heilsfenster nun in die Kirche zurückgekehrt – quasi als ein Fenster in die Geschichte.