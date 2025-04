Geflügelpest, Trump und hoher Eierverbrauch Schrecklicher Gedanke: Ostern ohne Eier - Wer schuld daran hat, wenn es so kommt und wie es in Zeitz aussieht

Bunt gefärbt im Nest, ausgeblasen und bemalt am blühenden Strauch – es geht nicht ohne Eier zum Osterfest. Doch Eier könnten knapp werden. Warum das so ist und was Kunden in Zeitz sagen.