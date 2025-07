Besorgte Bürger nehmen schussähnliche Geräusche wahr und alarmieren die Polizei. Die kommt sogar mit einem Hubschrauber. Was bisher bekannt ist.

Theißen/MZ - Die Aufregung in Theißen war verständlicherweise groß: Mehrere Anwohner aus dem Zeitzer Ortsteil und auch aus angrenzenden Wohngebieten haben am Donnerstagmorgen den polizeilichen Notruf gewählt und dabei jeweils angegeben, mehrere schussähnliche Geräusche wahrgenommen zu haben. Sofort rückten die alarmierten Beamten aus und führten umfangreiche Suchmaßnahmen durch. Wie mitgeteilt wird, kam dabei auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die parallel eingeleiteten Ermittlungen ergaben schließlich, dass in dem Gebiet zwischen Theißen und Kretzschau wohl mehrere Böller gezündet worden waren. Trotz gründlicher Suche konnte eine verantwortliche Person bisher noch nicht aufgegriffen werden, heißt es aus dem Polizeirevier Burgenlandkreis. Die Reste der Knallkörper wurden zur weiteren Untersuchung sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.