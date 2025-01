Schockanruf in Osterfeld: Bankmitarbeiterin verhindert Betrug an Rentnerin

Osterfeld/MZ - Unbekannte Täter haben am Freitag mit einem sogenannten Schockanruf versucht, eine hohe fünfstellige Geldsumme von einer 80-Jährigen Osterfelderin zu erbeuten. Ein Anrufer meldete sich bei der Frau und berichtete von einem tödlichen Verkehrsunfall, welchen ihre Tochter verursacht hätte. Damit diese nicht in ein Gefängnis muss, sollte eine Kaution übergeben werden, so die Polizei. Von der Echtheit des Anrufes überzeugt, begab sich die Frau zu ihrem Kreditinstitut, um die entsprechende Geldsumme abzuheben. Eine Mitarbeiterin der Bank erkannte die betrügerische Absicht und verhinderte den Erfolg der Täter. Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass Geldforderungen durch Behörden niemals telefonisch vorgenommen werden. Keinesfalls sollten am Telefon persönliche Daten oder Informationen über das Vermögen preisgegeben werden. Im Zweifel die Polizei anrufen!