Stefan Sosna schlüpft unter anderem beim diesjährigen CSD in Zeitz in die Rolle der Drag Queen Daisy Dollhouse. Wie er zur Travestie kam und welcher Hass ihm zuweilen entgegenschlägt.

Schminke, Korsett und Schaumstoff: Drag Queen Daisy Dollhouse auf dem Altmarkt in Zeitz

Stefan Sosna schlüpft für seine Rolle als Drag Queen Daisy Dollhouse in verschiedene Kostüme.

Zeitz/MZ. - Es ist ein aufwendiges Prozedere, dem sich Stefan Sosna unterzieht. Rund eineinhalb Stunde brauche er fürs Schminken, eine weitere halbe Stunde fürs Einkleiden, müsse er „für die weiblichen Formen“ doch ein Korsett und Schaumstoffpolster anlegen. Doch dann ist aus dem 33-jährigen stellvertretenden Filialleiter eines Einzelhandelsunternehmens in Leipzig die Drag Queen Daisy Dollhouse geworden. Am 31. August steht er in Zeitz auf dem Altmarkt.