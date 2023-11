Wo einer der letzte Schmiede seinem Handwerk nachgeht Schmied trifft Olsenbande in Würchwitz

Andreas Schaller lässt das Schmiedefeuer in Würchwitz lodern. Seit 20 Jahren führt er den alten Handwerksbetrieb. Beim Amateur-Filmstudio steht er auch als Kjeld vor der Kamera. Was er derzeit in der Schmiede herstellt.