Der traditionsreiche Ball fand in zwei Sälen statt. Für Musik, Unterhaltung und das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Wer dabei war, zeigen die Fotos.

Feiern in Alttröglitz

Alttröglitz/MZ/and. - Auch in diesem Jahr war ins Hyzet Kultur- und Kongresszentrum Alttröglitz zum traditionellen Schlenkerball am dritten Weihnachtstag eingeladen. Der Ball geht zurück auf die jahrhundertealte Tradition des Schlendermarktballs, der für die Hausangestellten und das Gesinde am dritten Weihnachtsfeiertag stattfand.