Zeitz/MZ - Ein 21-Jähriger hielt sich Sonntag kurz nach Mitternacht an der Bushaltestelle am Zeitzer Schützenplatz auf. Wie die Polizei weiter mitteilt, haben drei unbekannte Personen den jungen Mann geschlagen und getreten. Der Geschädigte kam verletzt zur ärztlichen Behandlung stationär in ein Krankenhaus. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an, so heißt es von der Polizei.