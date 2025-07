Landwirtschaft in der Region Zeitz

Pirkau/MZ. - In der Scheune von Landwirt Torsten Müller stapeln sich die Plastikkisten. Den Inhalt der bunten Gefäße kann man förmlich riechen. Denn gefüllt sind die Behältnisse mit frisch geernteten Knoblauchknollen. Die trocknen jetzt vor sich hin, bevor sie Ende nächster Woche in den Verkauf gehen und verbreiten in der Scheune und dem angrenzenden Hofareal einen würzigen Duft.