Die Schalmeienfest in Wetterzeube hat eine lange Tradition. An diesem Wochenende wird es zum 15. Mal gefeiert. Im Foto: Ines Schellenberg bei der elften Auflage des Festes.

Wetterzeube/MZ/MV - Mit ein paar Neuerungen wartet an diesem Sonnabend, 2. September, das bereits 15. Schalmeienfest in Wetterzeube auf. Zum kleinen Jubiläum gibt es einen neuen Catering-Service für die Besucher der Festwiese in der Schulstraße. Dazu passend weisen auch neue Banner an den Straßen in der Umgebung auf das beliebte Fest hin. Ebenfalls neu ist, dass das Weingut Seeliger ab sofort mit dabei ist und seine Tropfen anbietet.

Altbewährt hat sich dagegen, dass sich die veranstaltende Schalmeienkapelle Wetterzeube wieder befreundete Clubs aus Thüringen und Sachsen-Anhalt eingeladen hat. Ab 15 Uhr werden, beginnend mit dem Gastgeber, die Kapellen aus Saara, Auma, Pretzsch, sowie das Schalmeienorchester Lindau-Rudelsdorf die zahlreichen Besucher im Wechsel unterhalten. Dazu macht die Disco Veritas mit DJ Thomas Vogel Stimmung im Festzelt. Einlass ist ab 14 Uhr, der Eintritt kostet fünf Euro.

Für Kinder und das leibliche Wohl sei natürlich auch gesorgt, heißt es. Neben einer Hüpfburg und einer Schminkstraße dürfen sich die Kleinen auf ein süßes Paradies und den Eiswagen freuen. Für die Erwachsenen gibt es Leckeres vom Grill und Fass. Kaffee und selbst gebackener Kuchen von Frauen aus Verein und Dorf werde auch nicht fehlen.