Was Dana Bartel und Daniel Gratzke beim Gärtnern besonders wichtig ist – und welche Umwege sie dafür Umwege gehen.

Kayna/MZ. - Mit dem Spaten bewaffnet stürzt sich Daniel Gratzke an die Arbeit. Schließlich soll demnächst im Beet direkt hinter dem Eingang Blumenkohl wachsen. „Wir probieren, alles Mögliche anzupflanzen“, sagt der 38-Jährige, der vor gut zwei Jahren gemeinsam mit seiner Partnerin Dana Bartel einen Garten in der Kleingartenanlage „Lindenberger Höhe“ in Kayna gepachtet hat.