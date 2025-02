Wer werktags keine Zeit hat, kann bald wieder samstags ins Bürgerbüro im Zeitzer Rathaus gehen! Ab März öffnet es einmal im Monat am Wochenende. Welche weiteren Änderungen es gibt.

Zeitz/MZ/and. - Das Zeitzer Bürgerbüro bietet den Zeitzern ab Februar mit erweiterten Öffnungszeiten und ab März wieder mit dem monatlichen Samstagssprechtag mehr Service. Darüber informiert die Stadtverwaltung.

Im vergangenen Jahr mussten die Öffnungszeiten des Bürgerbüros der Stadt Zeitz zurückgefahren werden, was unter anderem dazu führte, dass kurzfristige Termine knapp wurden und die Wartezeiten länger. „Deshalb wurde in den vergangenen Monaten verstärkt daran gearbeitet, mehr Personal für die Arbeit im Bürgerbüro zu gewinnen“, erklärt Pressesprecher Lars Werner. „Die Bemühungen haben sich gelohnt und deshalb werden die Öffnungszeiten des Bürgerbüros, beginnend mit Montag, 3. Februar, wieder erweitert.“ Wie Werner weiter ausführt, ist dann wie folgt geöffnet: montags und donnerstags: 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, dienstags 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie freitags 9 bis 12 Uhr. Mittwochs ist geschlossen.

Warum Samstagssprechtage in Zeitz auch mal verschoben werden können

Im März starten dann auch wieder die einmal im Monat stattfindenden Samstagssprechtage, sodass das Bürgerbüro erstmalig wieder am Samstag, 1. März in der Zeit von 9 bis 12 Uhr geöffnet sein wird. „Aufgrund von Feier- und Brückentagen wird es im Laufe des Jahres vereinzelt zu Verschiebungen oder dem Entfallen der Samstagssprechtage kommen, hierzu werden wir auf unserer Webseite rechtzeitig informieren“, so Werner (Termine und Infos im Digitalraum der Stadt Zeitz zu finden auf www.zeitz.de).

Wie Bürger Wartezeit am Bürgerbüro in Zeitz nutzen können

Termine für das Bürgerbüro kann man bequem vom Sofa aus im Digitalraum der Stadt Zeitz buchen. Natürlich sind auch weiterhin Besuche während der Öffnungszeiten möglich. Vor Ort kommt dann der Ticketschalter zum Einsatz, an dem die Besucherinnen und Besucher ein Ticket ziehen und anhand der Anzeigentafel im Foyer sehen, wann sie aufgerufen werden. Zudem zeigen die Tickets an, wie viele Besucher mit warten. Damit bekomme man die Möglichkeit, die Wartezeit gegebenenfalls zu nutzen, um weitere Wege zu erledigen, ergänzt Werner.