Onlineterminvereinbarung und digitales Besucherleitsystem: Viel frequentierte Einrichtung im Zeitzer Rathaus bekommt ein „Upgrade“. Was sich in dieser Woche verändert.

Bürgerbüro in Zeitz wird digitaler: Ticket ziehen und entspannt warten

Um die Wartezeiten für Besucher zu verkürzen und die Bearbeitung der Anliegen so schnell wie möglich durchzuführen, wurdenim Bürgerbüro Zeitz eine Onlineterminvergabe und ein digitales Aufrufsystem eingeführt.

Zeitz/MZ. - Immer mehr digitale Angebote erleichtern es den Zeitzern, ihre Anliegen in der Stadtverwaltung zu erledigen. Jetzt bekommt das Bürgerbüro ein digitales Upgrade. Das Bürgerbüro ist eine der meist frequentierten Anlaufstellen für behördliche Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern.

Um die Wartezeiten für Besucher zu verkürzen und die Bearbeitung der Anliegen so schnell wie möglich durchzuführen, wurden jetzt eine Onlineterminvergabe und ein digitales Aufrufsystem eingeführt, informiert Pressesprecher Lars Werner, welche ab diesem Montag, 11. März, nutzbar sind. „Bürgerinnen und Bürger können somit rund um die Uhr und bequem vom Sofa aus Termine im Bürgerbüro online buchen“, so Werner. „Mindestens 24 Stunden und maximal 90 Tage vorab, wie bereits seit Dezember 2023 beim Sachgebiet Kindertageseinrichtungen.“

Über den „Digitalraum“, der auf der Startseite des Webauftrittes der Stadt Zeitz zu finden ist, gelangt man unter dem Menüpunkt Onlineterminvereinbarung schnell und unkompliziert zur Onlinebuchung. „Zu beachten ist dabei, dass sich die Nutzer einen Account mit Passwort beim Stadtportal zulegen müssen“, erklärt Werner. „Mit Hilfe der Schritt-für-Schritt-Anleitung auf der städtischen Website funktioniert die Anmeldung im Stadtportal jedoch schnell und unkompliziert.“ Und die gute Nachricht für alle, die diesen digitalen Angeboten so gar nichts abgewinnen können: Natürlich sind auch weiterhin Besuche im Bürgerbüro während der Öffnungszeiten möglich.

Vor Ort kommt dann der neue Ticketschalter zum Einsatz, an dem die Besucherinnen und Besucher des Bürgerbüros ein Ticket ziehen und anhand der großen Anzeigentafel im Foyer sehen, wann Sie aufgerufen werden. „Dabei kann gewählt werden, ob sie ein Papierticket oder ein Ticket via QR-Code haben wollen“, erläutert der Pressesprecher. „Zudem zeigen die Tickets an, wie viele Besucher mit ihnen warten. Damit bekommt man die Möglichkeit, die Wartezeit gegebenenfalls zu nutzen, um weitere Wege zu erledigen und muss nicht warten, ohne zu wissen wann man dran ist.“

Auch die Mitarbeiterinnen im Bürgerbüro sparen durch das neue Ticketsystem viel Zeit, weil sie den Besucherstrom von ihren Schreibtischen aus lenken können. Was gleichzeitig den Effekt mit sich bringe, Werner weiter, dass auch hier Zeitfenster frei werden, um die eigentlichen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger klären zu können. Wie gewohnt haben dabei Termine, die vorab gebucht wurden, Vorrang vor spontanen Besuchen.

Die Onlineterminvereinbarung und das Besucherleitsystem werden bei Bedarf nach und nach angepasst beziehungsweise ausgebaut. So wird es beispielsweise bald möglich sein, wie von Lars Werner zu erfahren ist, ein Ticket via App zu ziehen. „Das Ticket kann dann gebucht werden, sobald man sich im näheren Umkreis des Bürgerbüros befindet, also im Umkreis von circa 500 Metern. Man kann sich also anmelden, noch bevor man im Bürgerbüro ankommt.“

Mit der Digitalisierung des Besucherleitstromes wird auch der Wartebereich im Foyer einladender gestaltet. Besucherinnen und Besucher können nun auf den Bänken Platz nehmen, miteinander ins Gespräch kommen und den Monitor zentral im Blick behalten, anstatt in langer Schlange quer durchs Foyer vor der Tür des Bürgerbüros zu warten. Informationsmaterialien über Veranstaltungen in der Stadt liegen auf kleinen Tischen aus, um die Wartezeit etwas angenehmer zu gestalten.

Wer nicht die technischen Möglichkeiten habe, um Anträge und Formulare, die bereits online ausgefüllt und übersendet werden können, an die Verwaltung zu übertragen, kann diese demnächst direkt im dafür vorgesehenen Bereich des Bürgerbüros ausfüllen und in den datenschutzkonformen Briefkasten einwerfen – wenn kein Besuch im Bürgerbüro notwendig ist. Das ist zum Beispiel bei der Anmeldung von Hunden der Fall. Dieser Briefkasten wird regelmäßig geleert und an die zuständigen Sachgebiete verteilt.

Digitaler Raum auf www.zeitz.de, Rückmeldungen entweder im Bürgerbüro oder per E-Mail an [email protected] oder telefonisch an 03441/8 32 43

„Die Ausstattung ist bestellt und wird sobald wie möglich aufgebaut und in Betrieb genommen“, sagt Werner. „Wir bitten um Verständnis, falls es in der ersten Zeit noch zu Beeinträchtigungen kommen sollte.“ Neue digitale Systeme müssten sich nun mal zunächst im Echtbetrieb bewähren. „Wenn wir von Unstimmigkeiten Kenntnis erlangen und Optimierungen umsetzbar sind, werden wir uns schnellstmöglich darum kümmern“, fährt er fort. „Wir freuen uns zudem auf Rückmeldungen der Bürgerinnen und Bürger.“