Zeitz/MZ. - Die Kritik an überfüllten Zügen auf der Bahnstrecke, die von Gera über Zeitz nach Leipzig führt, reißt nicht ab. „Zu Spitzenzeiten sind die Züge nicht nur ausgelastet, sondern überlastet“, sagt der SPD-Kreischef und Landtagsabgeordnete Rüdiger Erben. Zwar sei die Erfurter Bahn, die die Strecke bedient, „bereit, mit längeren Zügen zu verkehren“. Dafür müsse das zusätzliche Angebot aber „jetzt schnell von den Aufgabenträgern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen“ bestellt werden, so Erben.