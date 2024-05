Zeitz/MZ. - Der Anfang ist gemacht: Zehn Frauen und Männer haben sich für 24 Pfeifen der Rühlmann-Orgel entschieden und eine Patenschaft übernommen. Das imposante Instrument in der Zeitzer Michaeliskirche ist über 100 Jahre alt und muss saniert werden. Es wurde 1911 von Wilhelm Rühlmann, Orgelbaumeister aus Zörbig, als 338. Orgel gebaut. In den 1950er Jahren gab es bauliche Veränderungen, wie etwa die Verkürzung der Orgelpfeifen. So verlor das Instrument seinen romantischen Klang. Damals wurde ein neobarockes Klangideal angestrebt – ohne Rücksicht auf das romantisch bestimmte Pfeifenwerk.

Möchten Sie Pate für eine Pfeife werden? So sehen sie aus. Foto: Yvette Meinhardt

„In den letzten Jahren ist die Idee entstanden, einen Rückbau zu wagen und den ursprünglichen Klang der romantischen Orgel wiederherzustellen“, sagt Susanne Salzmann. Sie gehört zum Vorstand des Fördervereins und engagiert sich für die Sanierung. Sie gibt bei Orgelführungen gern Auskunft und hat ein wunderbares Faltblatt entwickelt. Dieses kann man wie eine Orgel aufklappen. Im Inneren sieht man einzelne Register mit Pfeifen einer Klanggruppe. Drei Register davon – nämlich Pfiffi-Kus – bleiben für je fünf Euro Kindern vorbehalten. Danach steigen die Preise weiter. So kostet die Patenschaft für die Lieblichen 25 Euro pro Pfeife, für die Unentbehrlichen 50 Euro, für die Strahlenden 100 Euro und für die Gewichtigen 500 Euro. „Die Sanierung ist eine große Herausforderung. Doch wir wollen es gerne richtig machen, sonst spielt die Orgel vielleicht in zehn Jahren nicht mehr“, sagt Susanne Salzmann, setzt sich an die Orgel und spielt.

Kantorin Johanna Schulze erklärt Kindern die Orgel. Foto: René Weimer

Ihr Herz schlägt für Zeitz. Sie ist hier aufgewachsen und begann schon als fünfjähriges Kind Klavier zu spielen. Irgendwann wurde die Zeit zwischen Arbeit und Familie mit zwei Kindern für die Musik zu knapp. Als ihr Sohn zum Geigenunterricht ging, fing sie wieder zu spielen an, nahm Unterricht bei Clemens Bosselmann und spielte gelegentlich in Rippicha, Hohenkirchen und Geußnitz an der Orgel. Jetzt also ist sie im Förderverein für die Rühlmann-Orgel aktiv. Vor zwei Jahren ging es los. Damals gab es ein Symposium und verschiedene Orgelbaumeister stellten ihre Ideen zur Sanierung in Zeitz vor. Letztendlich hat sich der Gemeindekirchenrat für die Werkstatt des Orgelbaumeisters Jehmlich in Dresden entschieden. „Die Orgelbauer stehen in den Startlöchern und im Oktober soll der erste Bauabschnitt beginnen“, freut sich Susanne Salzmann. Bis dahin will der Förderverein Geld sammeln. Denn die Kosten der Sanierung liegen bei 760.000 Euro. Anträge auf Förderung wurden gestellt und teilweise bewilligt. Dennoch rechnet der Förderverein mit einem sechsstelligen Eigenanteil.

Aus Holzpfeifen hat Karsten Beyer eine Spendenbox gebaut. Foto: René Weimer

Eine Sanierung des Instrumentes wäre aber auf jeden Fall notwendig. So haben Holzwürmer und der Zahn der Zeit ihre Spuren hinterlassen. Großer Vorteil für Zeitz: Die Disposition (also die Klangzusammenstellung des Pfeifenwerkes) der Firma Wilhelm Rühlmann von 1911 ist vollständig überliefert und kann als Grundlage für den Rückbau genommen werden. Freilich gibt es auch einen Schritt in die Moderne: An der alten Orgel soll eine elektronische Schnittstelle für einen zweiten Spieltisch entstehen und bietet damit erweiterte Konzertmöglichkeiten vom Altarraum aus. Das eröffne künftig mehr Gestaltungsraum für gemeinsames Musizieren, etwa in Kombination mit Theatergruppen aus Zeitz. Für eine neue Generation. Jetzt heißt es miteinander ins Gespräch kommen. Gelegenheit dazu gibt es zum Beispiel in der Reihe Musik zum Tagesausklang alle zwei Wochen, montags, 19 Uhr mit der Kantorin.

Kontakt zum Verein per Mail über [email protected]