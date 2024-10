Am letzten Oktoberwochenende konnte rund um Zeitz nicht nur der goldene Herbst genossen werden, sondern es wurde auch zu Veranstaltungen eingeladen. Was es zu erleben gab.

Etwa 40 Besucher nahmen am Freitagabend an einer amüsanten und schaurig schönen Taschenlampenführung durch den Zeitzer Schlosspark teil.

Zeitz/Geußnitz/Nißma/MZ. - Das letzte Oktoberwochenende hielt für Besucher rund um Zeitz einige Veranstaltungen bereit. Bereits am Freitagabend nutzten gut vierzig Interessierte die Chance, den Zeitzer Schlosspark von seiner romantischen Seite bei einer Taschenlampenführung kennenzulernen. Sie folgten Bärbel, des Türmers Töchterlein, auf einer amüsanten Tour in die entlegensten Orte des schlafenden Schlossparks. Unter anderem ging es in die ehemalige Bierheilanstalt, einem Gewölbekeller der Kasematten in dem sich vom späten 19. bis ins frühe 20. Jahrhundert die Großbürger von Zeitz trafen. Die Schlossparksaison endet nächsten Sonntag.