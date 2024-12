Alttröglitz/MZ. - Der Rohbau steht und ragt stolze 16 Meter in die Höhe. Am Mittwoch wurde dem fünften Kühlturm eine Haube aufgesetzt und damit Deckenfest gefeiert. Dabei wurden mit einem großen Kran drei Rahmen herumgebaut, dann mit Längsträgern befestigt. Am Ende soll der Bau noch eingehaust werden. „Das Gerüst ist nicht mehr aus Stahl, sondern besteht zu großen Teilen aus glasfaserverstärktem Kunststoff“, erzählt Stefan Wilhelm von der Firma E & S Planbau, ein Spezialist für Kühlturmbau aus Elstra bei Dresden. Dieser Kunststoff hat zum Beispiel ein ausgezeichnetes Korrosionsverhalten, daher eignet er sich etwa für den Schiffsbau und den Anlagenbau. „Soweit ich weiß, wird dieses Material seit 1999 im Anlagenbau eingesetzt und man hat bisher gute Erfahrungen damit gemacht“, fährt Wilhelm fort.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.