Alttröglitz/MZ. - Zehn freiwillige Feuerwehren gibt es in der Gemeinde Elsteraue. Im vergangenen Jahr rückten sie zu 85 Einsätzen aus. An manchen nahmen mehrere Wehren teil. Davon stehen mit 50 Einsätzen die technischen Hilfeleistungen an erster Stelle, dazu gehören zum Beispiel Tür öffnen und Hilfe nach einem Verkehrsunfall. Eine Besonderheit in der Elsteraue: Fünfmal sicherten Kameraden mehrerer Feuerwehren den Chemie- und Industriepark Zeitz nach einem Bombenfund ab. In diesem Jahr kamen bereits zwei weitere Einsätze dieser Art hinzu. 13 Mal wurden im vergangenen Jahr die Kameraden durch Brandmeldeanlagen alarmiert, es gab drei große Brände und zehn kleine. Ein vermeintlicher Dachstuhlbrand in Tröglitz habe sich am Ende nur als angebranntes Essen erwiesen. Im vergangenen Jahr wurde außerdem ein Toter aus dem Naturbad Rehmsdorf geborgen. „Solche Einsätze kann man nicht mehr vergessen“, sagt Gemeindewehrleiter Marco Schmeißer.

