Zeitz/MZ - Ein Rentner in Zeitz ist am Montagnachmittag auf den Enkeltrick hereingefallen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Senior einen Anruf von einer Frau erhalten, die sich als die Enkelin ausgab. Sie berichtete von einem schweren Verkehrsunfall, den sie verursacht hat und davon, dass sie dringend Geld benötige für eine Kaution, um so die drohende Haft abzuwenden. Kurz darauf erhielt der Zeitzer erneut einen Anruf, diesmal von einem vermeintlichen Mitarbeiter des Amtsgerichts, der sich nach der Kaution für die Enkelin erkundigte. Der Betrogene übergab wenig später an der Haustür einen fünfstelligen Bargeldbetrag an einen angeblichen Boten. Die Polizei nimmt den Vorfall zum Anlass, darauf hinzuweisen, dass sich Angerufene stets genau erkundigen sollten, ob tatsächlich jemand aus der Verwandtschaft in einen Unfall verwickelt wurde. Zudem sollten Geld und Wertgegenstände nie an Fremde ausgehändigt werden.