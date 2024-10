Zeitz/MZ. - Es ist wieder so weit – bereits zum 41. Mal lädt der Reit- und Fahrverein Zeitz zur Jagd ein, So findet am Samstag, 12. Oktober, die 41. Zeitzer Schlossjagd mit Hubertusmesse im Zeitzer Dom statt. Das bunte Spektakel ist für alle Interessenten offen.

Ab 8.30 Uhr treffen sich die Jagdreiter auf der Reitanlage in der Friedensstraße. Um 9.30 Uhr beginnt die Hubertusmesse im Zeitzer Dom. Dort wird die Frankenmeute (Hunde) vorgestellt. Um 11 Uhr folgt ein Stelldichein auf der Reitanlage und 12 Uhr startet die Jagd in Richtung Raba und weiter in das Agatal. Gegen 13 Uhr ist Rast und Picknick in Ossig geplant und danach geht es zurück zur Reitanlage nach Zeitz.

Wer will, kann das herbstliche Vergnügen in einer Kutsche oder im Kremser verfolgen. Dafür erhebt der Reitverein einen Unkostenbeitrag von 35 Euro. Die Anmeldung ist beim Reit- und Fahrverein Zeitz möglich.