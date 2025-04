Vor 60 Jahren wurde die Sternwarte in Tröglitz gebaut. Der Heimatclub Tröglitz 2.000 will das Wahrzeichen neu beleben. Welche Pläne es gibt.

Tröglitz/MZ. - Sie ist ein Wahrzeichen von Tröglitz: die Sternwarte im kleinen Park in der Erst-Thälmann-Straße. Am 16. April 1965 erfolgte der erste Spatenstich für das Bauwerk. Und am 25. September 1965 wurde die Kuppel zum ersten Mal für Beobachtungen geöffnet. „Unsere Sternwarte wird also in diesem Jahr 60 Jahre alt und das feiern wir mit einem Fest im Juni“, sagt Christiane Burkhardt, neue Vorsitzende des Heimatclubs 2000 Tröglitz.