Ehepaar mit Steinmetzbetrieb in Rehmsdorf gewinnt drei Awards bei dem Internationalen Speaker Slam in Wiesbaden und gibt den Anwesenden eine wichtige Botschaft mit.

Rehmsdorf/MZ. - Eine Bühne zu betreten und vor ungefähr 200 Leuten eine Rede zu halten, ist wohl für die meisten Menschen ohne Bühnenerfahrung eine relativ unangenehme Situation. Diesem Erlebnis stellten sich Axel Buschner und seine Frau Ina, die einen Steinmetzbetrieb in Rehmsdorf haben. Sie traten beim Internationalen Speaker Slam in Wiesbaden an und konnten dort jegliche Erwartungen weit übertreffen. Gleich drei Awards konnte das Ehepaar, das in Halle wohnt, abstauben. Jeweils einen für ihre Einzelreden, die vier Minuten lang waren und dann noch einen weiteren für ihren Auftritt als Team, der acht Minuten dauerte.