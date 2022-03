Unfall in einem Zeitzer Ortsteil.

Lindenberg/MZ - Auf der Landstraße zwischen Kayna und Lindenberg ist am Donnerstagabend ein Pkw mit einem Reh zusammengestoßen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verendete das Tier bei dem Zusammenprall, an dem Pkw entstand Sachschaden.