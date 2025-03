Einsetzendes Regenwetter hat in Zeitz Staubpartikel aus der Luft gewaschen. Wie sich das bemerkbar macht.

Regen hilft: Feinstaubwert sinkt in Zeitz

Regenwetter in Zeitz hat die Feinstaubbelastung in der Luft gesenkt.

Zeitz/MZ - Die Luftqualität in Zeitz ist von Dienstag auf Mittwoch wieder besser geworden, die Feinstaubbelastung ist nach Informationen des Umweltbundesamtes gesunken. Am Mittwochmittag um 12 Uhr wurden für Feinstaub der Kategorie PM10 noch 41 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen. Nach Einordnung des Amtes bedeutet das „mäßige“ Luftqualität. Einen Tag zuvor stand ein Wert von 56 Mikrogramm zu Buche, was schlechte Luftqualität bedeutete. Zuvor lag der Wert sogar über 60 Mikrogramm Feinstaub PM10 pro Kubikmeter Luft.

Messstation in der Freiligrathstraße von Zeitz

PM10 steht für winzige Staubpartikel mit einem Durchmesser von höchstens zehn Mikrometern. Zum Vergleich: Ein menschliches Haar ist etwa 100 Mikrometer stark. Der Rückgang der Belastung ist unter anderem auf das Regenwetter zurückzuführen, der Regen hat Partikel aus der Luft gewaschen. Die Messstation, die die Daten liefert, befindet sich in der Freiligrathstraße.