Seit Tagen misst das Umweltbundesamt bedenklich hohe Feinstaubwerte in Zeitz. Doch warum schweigt das lokale Messsystem?

Dicke Luft in Zeitz

Dienstag, 13 Uhr, war die Luftqualität in Zeitz schlecht, wie ein Blick auf die Daten zeigt, die von der App des Umweltbundesamtes am Smartphone abgelesen werden können.

Zeitz/MZ. - In Zeitz herrscht dicke Luft. Das ist laut Umweltbundesamt seit Sonntagnachmittag (9. März) so. An diesem Tag stieg die Feinstaubbelastung (PM10) auf 51 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.