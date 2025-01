Zeitz/MZ/ank - Ein mutmaßlicher Räuber ist in Zeitz am Dienstagabend kurz nach der Tat gestellt worden. Am Mittwoch, so die Polizei, ordnete ein Richter am Zeitzer Amtsgericht Untersuchungshaft für den 28-Jährigen an. Ereignet hatte sich der Fall von räuberischem Diebstahl in einem Supermarkt in der Geußnitzer Straße. Kurz vor 18 Uhr am Dienstag habe eine Mitarbeiterin des Supermarktes den 28-jährigen Mann beim Diebstahl von Alkohol beobachtet, so teilte es die Polizei mit. Daraufhin habe die Frau den mutmaßlichen Täter angesprochen. Dieser habe sogleich um sich geschlagen und dabei auch die Verkäuferin getroffen. Sie sei, nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei, dabei unverletzt geblieben. Dem Mann sei zunächst die Flucht gelungen. Allerdings kam er kurze Zeit später zurück. Da habe ihn die Polizei vorläufig festnehmen können.