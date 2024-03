In der Zeitzer Innenstadt ist am Dienstag ein 14-Jähriger Opfer eines Verbrechens geworden.

Zeitz/MZ/ank - In Zeitz ist ein 14-jähriger Jugendlicher mit einem Messer bedroht und seines E-Bikes beraubt worden. Nach Polizeiangaben hat sich die Straftat am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Innenstadt ereignet. Demnach sei das Opfer dort mit seinem Fahrrad unterwegs gewesen, und zwei Unbekannte, deren Alter auf etwa 18 Jahre geschätzt wird, hätten ihm den Weg versperrt. Dabei habe einer der mutmaßlichen Täter ein Messer gezückt und gefordert, das von der Polizei als hochwertig beschriebene E-Bike der Marke Cube zu bekommen. Der Geschädigte, heißt es, sei dem nachgekommen, und die Täter seien in unbekannte Richtung geflüchtet. Trotz eines sofortigen Polizeieinsatzes habe das Fahrrad noch nicht aufgefunden werden können. Die Ermittlungen laufen laut Polizei weiter. Die Täter sollen etwa 1,80 Meter groß gewesen sein und zum Tatzeitpunkt dunkle Jogginganzüge getragen haben.

Hinweise an das Polizeirevier Burgenlandkreis, Telefon: 03443/28 20 oder an das Revierkommissariat in Zeitz, Telefon 03441/63 40