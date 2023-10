Geschwindigkeitskontrolle auf der Autobahn Fahrer brettert auf A4 bei Gera im BMW mit 190 durch Hunderterzone

Auf der A4 bei Gera hat die Polizei am Samstagnachmittag einen Raser aus dem Verkehr gezogen. 190 Km/h maßen die Beamten - erlaubt war nicht annähernd so viel. Was den Fahrer jetzt erwartet.