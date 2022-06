Randalierer in Zeitz gestellt

Warum der 37-Jährige jetzt in Haft ist.

Die Polizei stellte am Sonntagabend einen Randalierer in Zeitz.

Zeitz/MZ/and - Ein randalierender Mann wurde am frühen Sonntagabend gegen 18.30 Uhr in der Thomas-Mann-Straße in Zeitz der Polizei gemeldet. Ein Anwohner wurde von dem 37-jährigen Randalierer auch geschlagen, heißt es dazu von der Polizei.

Alkohol- und ein Drogenschnelltest bei dem Beschuldigten verliefen positiv., so die Polizei. Weitere Überprüfungen ergaben, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.