Quartett der Zeitzer Klangkiste erfolgreich

Zeitz/MZ - Das Gitarren-Quartett der Zeitzer Musikschule Klangkiste hat sehr erfolgreich am Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Oldenburg teilgenommen. Dabei starteten Lara Celine Schenk, Dominik Brummer, Huy Hung Nguyen und Elias Eifrig bereits zum zweiten Mal auf Bundesebene. „Die Jugendlichen hatten sich ein sehr schweres Stück für das Vorspiel ausgesucht und sind an dieser Herausforderung enorm gewachsen“, sagt Lehrerin Sylvia Beck und freut sich über die positive Entwicklung ihrer Schützlinge. Insgesamt vier Stücke trugen die Zeitzer zum Wettbewerb vor. Doch auf Bundesebene zählten sie am Ende nicht zu den Preisträgern. Denn es lief nicht alles perfekt. Das fing schon damit an, dass einem Jungen der Fingernagel eingerissen war und dieser mit Nagellack und Pflaster provisorisch stabilisiert werden musste. Trotzdem haben sie am Ende „mit sehr gutem Erfolg“ am Bundesfinale teilgenommen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<