Nach gescheiterten Verhandlungen ruft die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zu 96-stündiger Arbeitsniederlegung auf. Was das bedeutet.

PVG: Von Donnerstag bis Sonntag fahren keine Busse in Zeitz

Schon ab Donnerstag, 21. März, bleiben in Zeitz die Busse stehen. Und das bis Sonntag.

Zeitz/MZ/MW. - Alle Busse stehe still: Von diesem Donnerstag und noch bis zum Sonntag werden abermals keine Busse der kreiseigenen Personenverkehrsgesellschaft (PVG) im Burgenlandkreis fahren. Kreissprecherin Christina Vater bestätigte am Mittwoch den Streik, nachdem die Gewerkschaft Verdi mitgeteilt hat, dass bei der nunmehr dritten Verhandlungsrunde zwischen der Gewerkschaft und dem kommunalen Arbeitgeberverband Sachsen-Anhalts „keine Annäherung erzielt werden konnte“.

„Auf viele unserer Forderungen sind die Arbeitgeber überhaupt nicht oder nur unzureichend eingegangen“, beklagt der Verdi-Verhandlungsführer Paul Schmidt. Seinen Angaben zufolge würden „die Beschäftigten in Sachsen-Anhalt auch im Jahr 2025 noch um mehrere Hundert Euro schlechter bezahlt werden, als vergleichbare Kollegen in Sachsen und Thüringen“, wenn man dem Angebot der Arbeitgeber folge. Als Folge des Streiks müssen wieder viele Eltern der Region einen organisatorischen Kraftakt leisten, um ihre Kinder in die Schulen zu bringen.