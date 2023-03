Warum es bereits eine Kundgebung am 8.März auf dem Altmarkt in Zeitz geben soll.

Proteste gegen Schließung von Pädiatrie und Geburtshilfe in Zeitz beginnen am Frauentag

Zeitz/MZ - Der Protest gegen die geplante Schließung von Entbindungs- und Kinderstation im Zeitzer SRH-Klinikum beginnt bereits in der kommenden Woche.

Am Mittwoch, 8. März, 17.30 Uhr, ruft das Aktionsbündnis Zeitz, das bereits 2019/20 die Proteste gegen die Schließungen im Zeitzer Krankenhaus organisierte, zur Protestkundgebung auf den Altmarkt in Zeitz auf. Das Datum ist nicht zufällig der Internationale Frauentag, da Frauen und Kinder von den Schließungen am meisten betroffen seien, betont Initiator Udo Lange.

Diese Kundgebung wird gemeinsam mit Katja und Wolfram Wendland durchgeführt, die bereits für Montag, den 20. März, eine (nun auch gemeinsame) Kundgebung auf dem Altmarkt organisieren. Bei den Protesten sollen die Kräfte gebündelt werden.