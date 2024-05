Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Am Platz der deutschen Einheit in Zeitz-Ost wird es wieder mal eng. Entlang der Zufahrt von der Gleinaer Straße aus parkt Auto an Auto. Der kleine Parkplatz rechter Hand, wenn man zum Platz fährt, ist längst voll. Hier und auf dem Parkplatz an der Gustav-Mahler-Straße bleibt tagsüber kaum ein Platz frei. Auf dem Parkplatz am Friedhof – alle sind nur wenige Gehminuten voneinander entfernt – findet man eher einen Platz. Was haben die Parkplätze, ein Antrag an den Zeitzer Stadtrat und der Wochenmarkt in Zeitz-Ost mit einander zu tun? „Wir haben ein Park- und ein Marktproblem“, sagt Martin Exler.