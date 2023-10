Private Feier in Zeitz eskaliert: mehrere Verletzte

Nach Körperverletzungen in Zeitz musste Samstagabend die Polizei einschreiten.

Zeitz/MZ - Im Verlauf des Samstagabends ist es laut Polizei während und im Umfeld einer privaten Feier in Zeitz „zu mehreren teils wechselseitigen Körperverletzungen“ gekommen. Mehrere Beteiligte hätten dabei Blessuren erlitten, teilte die Polizeiinspektion Halle mit. Zwei der Betroffenen wurden nach Angaben der Behörde medizinisch behandelt. Orte der Auseinandersetzungen befanden sich laut Polizei im Bereich An der Molkerei und an der Gleinaer Straße.