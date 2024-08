Alttröglitz/MZ. - Nur noch zweimal schlafen, dann ist es so weit: Am Samstag feiert das neue Musical „Der Zauberer von Camelot“ im Hyzet-Klubhaus in Alttröglitz Premiere. 30 junge Laiendarsteller im Alter von sechs bis 18 Jahren des Theaterpädagogischen Zentrums Zeitz stehen dann gemeinsam auf der Bühne. Doch es wird nicht nur Premiere gefeiert, sondern auch zwei Jubiläen. Das Kindertheater Karambambini besteht seit 20 Jahren und das Jugendtheater Karambolage seit 15 Jahren. So bringen die Mitglieder beider Gruppen ihre neuen Musicalproduktion gemeinsam auf die Bühne. Die Historie ist eng mit der KulturVilla Kolorit verbunden, denn dort steht quasi die Wiege des Kindertheaters Karambambini. Rotraud Denecke und Thomas Volk hatten die Idee dazu und stellten ihre Villa zur Verfügung. So spielten vor 20 Jahren zwölf Kinder von acht bis zehn Jahren. Im Erdgeschoss gibt es einen geräumigen Theatersaal. Dort wurden Grundlagen des Theaterspiels und des Gesangs vermittelt. Das erste Stück „Maxi im Zauberland“ wurde damals im Pflegeheim erfolgreich aufgeführt. Als aus den Kindern Jugendliche wurden, enstand das Jugendtheater Karambolage. Durch kontinuierliches Körper- und Stimmtraining, Theater- und Improvisationsübungen entwickelten sich die Jugendlichen zu charakterstarken Erwachsenen. In den letzten Jahren lag der Schwerpunkt auf Gesang, Tanz und Schauspiel. Klassiker wie „West Side Story“ oder „Cats“ wurden auf die Bühnen in Zeitz, Alttröglitz, Hohenmölsen, Weißenfels, Magdeburg und Detmold gebracht. Aber auch gewagte Ur- und deutsche Erstaufführungen gehörten zu den Projekten von Karambolage. Jetzt darf man also auf die neue Produktion gespannt sein.

Paul startet eine Zeitreise ins Mittelalter und trifft dort den Zauberer Merlin. Es entwickelt sich ein spannender Kampf und natürlich darf im Musical Musik nicht fehlen. Diese kommt von einem Zeitzer Orchester, welches aus 17 Freizeitmusikern besteht.

Premiere ist am Samstag, 24. August, um 18 Uhr im Hyzet-Klubhaus, nächste Vorstellung am 25. August um 15 Uhr im Hyzet-Klubhaus, am 31. August um 18 Uhr und am 1. September um 15 Uhr in den Klinkerhallen. Karten kosten im Vorverkauf 13 Euro und an der Tageskasse 15 Euro.