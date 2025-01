Preisverleihung in Zeitz: Junge Talente geehrt

Die Tanzklasse Pop-Ballett-Class der Tanzakademie Lindenhof Burtschütz gehörte am Sonntag zu den Preisträgern der Wolfsohnehrung. Sie bekam ein Preisgeld in Höhe von 600 Euro.

Zeitz/MZ/ank. - Magnus Hahn ist der Hauptpreisträger bei der diesjährigen Preisverleihung der Zeitzer Arthur-Wolfsohn-Stiftung. Der 18-Jährige, der als „Multiinstrumentalist“ bezeichnet wird, ist Sonntagnachmittag im Theater Zeitz im Capitol geehrt worden, ebenso wie drei weitere Künstlerinnen und ein Tanzensemble. Dabei war der Hauptpreis mit einer Geldsumme von 800 Euro dotiert. Insgesamt sind am Sonntag Geldpreise im Wert von 2.300 Euro vergeben worden.

Die Wolfsohn-Ehrung findet jedes Jahr am 12. Januar statt, dem Geburtstag von Arthur Wolfsohn. Der Unternehmer jüdischer Herkunft wurde 1944 im Konzentrationslager Auschwitz ermordet. Seine Schwiegertochter Herta Wolfsohn, die bis zu ihrem Lebensende in Zeitz wohnte, gründete 1997 die gleichnamige Stiftung. Diese unterstützt junge, künstlerisch aktive Menschen dabei, sich Träume zu verwirklichen. Insgesamt wurden bislang rund 95.000 Euro an talentierte Nachwuchskünstler vergeben.

Oberbürgermeister Christian Thieme (Mitte) und Moderator Stefan Auerswald gratulieren dem Hauptpreisträger Magnus Hahn. (Foto: R. Weimer)

Magnus Hahn, heißt es, sei aus der regionalen Musikszene in Zeitz und dem südlichen Burgenlandkreis nicht mehr wegzudenken. Er beeindrucke mit seiner außergewöhnlichen Vielseitigkeit und seinem Engagement in Chören und Bands sowie mit seinen Erfolgen als Sänger, Instrumentalist und Entertainer. Er plant, ein Studium im Fach Dirigieren aufzunehmen.

Mit Hahn wurde Sonntag die Tanzklasse Pop-Ballett-Class der Tanzakademie Lindenhof Burtschütz (Talibu) geehrt. Sie erhielt ein Preisgeld in Höhe von 600 Euro. Über jeweils 300 Euro dürfen sich Jolie Trapp (19 Jahre), Patricia Hinsche (17) und Saskia Hildebrandt (24) freuen. Alle drei sind musikalisch aktiv. Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) würdigte das Schaffen der jungen Künstler. Mit Talent, Leidenschaft, Einsatz und intensivem Training hätten sie gezeigt, wie wichtig ihnen die Verwirklichung ihrer Träume sei.