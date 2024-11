Osterfeld/MZ - Vier Menschen sind am Dienstagnachmittag bei einem Unfall nahe Osterfeld verletzt worden. In die Karambolage, so teilte die Polizeiinspektion Halle am Mittwoch mit, sei auch ein Funkstreifenwagen verwickelt gewesen.

Der Unfall habe sich demnach auf der Kreuzung B180/Landesstraße 190 an der Anschlussstelle Naumburg der Autobahn 9 ereignet. Die L190 verbinde die B180 mit der Stadt Osterfeld. Zum Unfallhergang heißt es von der Polizei: „Ein Funkstreifenwagen, der mit Sondersignal in Richtung Naumburg auf der B180 zu einem Einsatz unterwegs war, befuhr den dortigen ampelgeregelten Kreuzungsbereich und prallte mit einem Transporter zusammen, der von der Landesstraße 190 kam.“ Durch die Wucht des Zusammenstoßes seien beide Fahrzeuge gegen Leitplanken geprallt, von der Fahrbahn geschleudert worden und eine Böschung hinabgestürzt. Dabei hätten sie sich überschlagen. Zwei weitere Fahrzeuge, die auf der Kreuzung standen, seien ebenso beschädigt worden. Einer der Fahrer, 44 Jahre alt, sei verletzt in eine Klinik gebracht worden. Als schwer verletzt gelten laut Polizei die beiden 24 und 27 Jahre alten Insassen des Streifenwagens.

Der Fahrer des Transporters sei ebenfalls verletzt worden, habe das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung aber bereits wieder verlassen können. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauerten an, so die Polizei weiter. Die Kreuzung habe zeitweise gesperrt werden müssen.