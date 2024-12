In Zeitz haben Kinder in einem Birkenwäldchen Totholz angezündet. Warum es gut ausging.

Zeitz/MZ/and. - Zwei Kinder haben in Zeitz Holz angezündet. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Zeugen beobachteten demnach zwei Kinder, die am Freitag gegen 16 Uhr Gehölz in einem Birkenwäldchen im Bereich Am Eulengrund entzündeten, informiert die Polizei.

Die beiden Kinder flüchteten daraufhin in Richtung Friedensstraße. Beide sollen etwa um die zehn Jahre alt gewesen sein. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr waren schnell vor Ort und konnten den am Totholz entstandenen Brand wieder löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.