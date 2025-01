Zeitz/MZ. - Gleich mehrere alkoholisierte und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Fahrer konnten bei Verkehrskontrollen in der Nacht zum Donnerstag von der Polizei in Zeitz aufgegriffen werden. Gegen 21 Uhr stoppten Polizisten einen Pkw in der Schillerstraße in Zeitz. Aufgrund des starken Alkoholgeruches und der vermutlich auf Betäubungsmittel zurückzuführenden auffälligen Verhaltensweise des 32-jährigen Fahrers wurden entsprechende Schnelltests durchgeführt. Beide erbrachten ein positives Ergebnis, sodass der Mann im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Da er auch keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte, wird nun wegen mehrerer Taten gegen ihn ermittelt, heißt es von der Polizei. In der Geußnitzer Straße in Zeitz kontrollierten Beamte eines weiteren Streifenwagens bereits gegen 20.40 Uhr ein Fahrzeug. Auch in diesem Fall war deutlicher Alkoholgeruch beim 39-jährigen Fahrer feststellbar. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und im Krankenhaus durch einen Arzt durchgeführt. Am Marktplatz in Kayna kontrollierten Polizeikräfte dann gegen 1.15 Uhr einen unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stehenden 24-jährigen Mann mit seinem Pkw. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus zur Blutprobenentnahme gebracht. Sein Führerschein wurde durch die Beamten eingezogen.