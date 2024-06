Zeitz/MZ/and. - Am Samstagabend kontrollierten Polizisten, gegen 21.35 Uhr in der Schlossstraße in Zeitz einen 34-jährigen Mann auf einem E-Scooter. Im Rahmen der Kontrolle ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an, die dann auch in einer Klinik durchgeführt wurde, da der Mann augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand, wie die Polizei informiert.

Der 34-Jährige durfte seine Fahrt nicht fortsetzen. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften für Elektrokleinstfahrzeuge, zu denen die viel genutzten E-Scooter gehören, regelmäßig überprüft wird und Verstöße konsequent geahndet werden. Immer werden, gerade auch in Zeitz Fahrer von E-Scooter angehalten, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnehmen.