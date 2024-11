Im Burgenlandkreis fallen Seniorinnen und Senioren immer wieder auf Betrüger am Telefon herein.

Zeitz/MZ. - Es ist einer aufmerksamen Post-Mitarbeiterin zu verdanken, dass eine Seniorin aus dem Burgenlandkreis vor einiger Zeit nicht um ein erhebliches Vermögen gebracht worden ist. Stattliche 84.000 Euro wollte die Rentnerin an ein fremdes Konto überweisen. Die Mitarbeiterin machte das skeptisch – und sie verhinderte die Transaktion. „Da hat sie gut geschaltet“, sagt Polizeihauptmeister Heiko Helm in der jüngsten Sitzung des Seniorenbeirats des Kreistages. Er und sein Kollege, Polizeihauptmeister Holger Elitzke, sind von den Mitgliedern eingeladen worden, um in dem Gremium über den sogenannten Enkeltrick und andere Betrugsmaschen am Telefon aufzuklären.