Nach einem Betrug per SMS in Zeitz ermittelt nun die Polizei.

Zeitz/MZ/ank - Ein Mann aus Zeitz ist Opfer eines Betrugs via Handy geworden und hat dabei jede Menge Geld verloren. Am Donnerstag hatte er laut Polizei auf sein Smartphone eine SMS erhalten, die scheinbar von seiner Bank stammte. Der Mann, heißt es weiter, war dann dem in der Nachricht enthaltenen Link gefolgt und habe persönliche Daten eingegeben. Kurz darauf habe ihn eine angebliche Bankmitarbeiterin angerufen. Wenig später bemerkte der Mann laut Polizei unberechtigte Abbuchungen in Höhe von mehreren Tausend Euro auf seinem Konto. Der Vorfall wurde der Polizei gemeldet. Die Ermittlungen laufen.