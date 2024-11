Der Landtag Sachsen-Anhalt will gemeinsam mit den Zeitzern am 23. November ein Gebiet am Stadtrand in der Größe eines Fußballfeldes aufforsten. Wie und wo man mitmachen kann.

Politiker pflanzen Bäume in Zeitz - Aufruf geht an Bürger, dabei zu helfen

Zeitz/MZ. - Einen Baum pflanzen ist eines der Dinge, die man im Leben unbedingt getan haben soll. Wer noch keinen gepflanzt hat, hat am Samstag in Zeitz die Gelegenheit dazu: 3.300 Bäume werden am Samstag, 23. November, in Zeitz gepflanzt. Passieren soll das an der Friedensstraße Richtung Gera am Ortsausgang (hinter dem Autohaus) auf einer Fläche von rund 6.500 Quadratmetern – ein Fußballfeld. Mit anpacken werden und sollen dabei viele Hände.

Die Pflanzaktion ist nämlich ein Gemeinschaftsprojekt des Landesverbandes der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), des Landtags von Sachsen-Anhalt und der Stadt Zeitz. Deren Bürgerinnen und Bürger, so SDW-Landesgeschäftsführerin Anne-Katrin Blisse, seien herzlich eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen. Los geht es am 23. November um 10 Uhr. Gepflanzt werden, wie ie Stadt informierte, vor allem Traubeneichen, Esskastanien und Elsbeeren. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald bringe für die Pflanzaktion einige Spaten mit, so Pressesprecher Lars Werner. Dennoch werden die Bürger gebeten, wer habe, selbst noch einen Spaten mitzubringen. Und festes Schuhwerk werde ebenfalls dringend empfohlen.