Am Wochenende kann man ein Phänomen am Nachthimmel erleben. Am Freitagabend gab es Polarlichter zu sehen. Am Samstagabend kann man sein Glück noch mal versuchen.

Polarlicht am Freitagbend, 10. Mai in der Elsteraue, genauer gesagt im kleinen Ort Döbitzschen

Zeitz/MZ. - Wer in der Nacht vom Freitag zum Samstag früh zu Bett ging, der hat ein wundervolles Naturspektakel verschlafen. Denn in Zeitz und Umgebung waren Polarlichter zu sehen. Die MZ erhielt wundervolle Fotos, so aus Droyßig, Zeitz, Draschwitz und der Elsteraue. Etwa ab 22 Uhr färbte sich der Himmel magenta. Vielleicht kann man das farbenfrohe Naturwunder am Samstagabend noch einmal erleben. Leserin Heike Oettling gelang dieser Schnappschuss in Döbitzschen, Gemeinde Elsteraue.