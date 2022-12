Unbekannter schlägt in Zeitz zwei Männer - Einer muss ins Krankenhaus

Ein Unbekannter hat am späten Samstagabend in einem Lokal am Güterbahnhof in Zeitz auf zwei Männer eingeprügelt.

Ein Unbekannter hat in Zeitz am Güterbahnhof zwei Männer in einem Lokal geschlagen. (Symbolbild)

Zeitz/MZ - Zwei Männer (56 und 48 Jahre alt) sind am späten Samstagabend von einem Unbekannten in einem Lokal am Güterbahnhof in Zeitz geschlagen worden. Nach Polizeiangaben hat einer der beiden Männer dabei eine Ohrfeige erhalten. Den anderen Mann habe der Unbekannte derart geschlagen, dass er mit einer Platzwunde am Kopf im Krankenhaus behandelt werden musste. Gegen den Unbekannten wurde Anzeige erstattet.