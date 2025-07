In Zeitz sucht ein Besitzer seinen Pkw. Warum der Wagen weg ist.

Pkw in Zeitz verschwunden - Was die Polizei herausfindet, überrascht

Weil er in Zeitz sein Fahrzeug nicht fand, hat ein 28-Jähriger die Polizei verständigt.

Zeitz/MZ - Vergeblich hat ein 28-Jähriger am Montag seinen Pkw auf einem Parkplatz in Zeitz gesucht. Als er das Fahrzeug auch nach intensiver Suche nicht fand, verständigte er schließlich die Polizei. Vor Ort konnte durch die Beamten schnell aufgeklärt werden, dass niemand das Fahrzeug gestohlen hatte, sondern dass es abgeschleppt wurde. Die genauen Umstände gilt es nun durch den Fahrzeughalter selbst in Erfahrung zu bringen.