Sport und Spiel, Malen und Stöbern, Spaß und Schwitzen beim Aufstellen des Maibaums – das alles war am langen Wochenende angesagt. Wie das Fest gefeiert wurde, zeigen hier unsere Fotos.

Pfingstbaum und Maien gehörten in Wetterzeube und Döschwitz dazu

Zeitz/MZ. - Das Pfingstfest wurde rund um Zeitz mit ganz viel Tradition gefeiert. Und das kam gut an bei Groß und Klein. In Wetterzeube stemmte die freiwillige Feuerwehr den Pfingstbaum an seinen Platz. Immerhin steht auf der Festwiese jetzt eine 19 Meter hohe Fichte aus dem Zeitzer Forst.