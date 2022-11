Pfarrerin sagt Lebewohl

Constanze Lenski war drei Jahre lang Pfarrerin in Osterfeld. Nun ist sie nach Norddeutschland gegangen. Zu Beginn ihrer Amtszeit versuchte sie mit den Leuten mit Hilfe eines mobilen Pfarrbüros in Kontakt zu treten. Wie hier auf dem Osterfelder Markt.

Osterfeld/MZ - Der evangelische Pfarrbereich Schkölen/Osterfeld ist derzeit ohne eigenen Pfarrer. Denn Constanze Lenski, die im Frühjahr 2019 die Stelle antrat und fortan als Pfarrerin für zwanzig Dörfer und zwölf Kirchen zwischen Schkölen in Thüringen und Osterfeld in Sachsen-Anhalt zuständig war, hat am vergangenen Sonnabend mit einem Verabschiedungsgottesdienst in der evangelischen Propsteikirche Osterfeld- Lissen Lebewohl gesagt. „Mein dreijähriger Entsendungsdienst ist beendet, danach kann man sich auf andere Stellen bewerben. Und ich bin ein Weltenbummler“, sagt die 41-Jährige. Der Entsendungsdienst ist vergleichbar mit einer Pfarrstelle auf Probe, die entsprechende Landeskirche entsendet den Pfarrer oder die Pfarrerin auf seine/ihre erste Pfarrstelle. Nach Abschluss dieses Dienstes kann man sich frei bewerben.