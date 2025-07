Katzen am Tierheim Zeitz ausgesetzt: Was die Tierrechtsorganisation dazu sagt.

PETA bietet 500 Euro Belohnung für Hinweise: Wer kennt die am Tierheim in Zeitz ausgesetzten Katzen?

Zeitz/MZ. - Eine gute Woche ist es her, dass Tierheimmitarbeiter in Zeitz am Morgen bei Dienstbeginn vier Katzen – drei junge Tiere und eine hochschwangere Katze – in zwei Behältnissen am Tor vorfanden. Seitdem werden, so der Aufruf des Tierheims, den die MZ veröffentlichte, aufmerksame Menschen gesucht, die die Rassekatzen, British Shorthair, oder eben die Halterin oder den Halter kennen.

Zwei vage Hinweise gab es gegenüber der MZ, dass die Katzen aus einer Zucht stammen könnten und in Zeitz beziehungsweise bei Hohenmölsen zu Hause sein sollen. Nichts Konkretes also, aber vielleicht hilft der Aufruf der Tierrechtsorganisation PETA ja, dass sich eventuelle Zeugen doch noch melden, denn PETA bietet 500 Euro Belohnung für Hinweise auf die Tierquäler.

Wer etwas beobachtet oder mitbekommen hat, wird gebeten, sich im Tierheim (03441/21 95 19), bei der Polizei oder bei PETA 0711/8 60 59 10 zu melden – auch anonym.

Um den Fall aufzuklären, setzt PETA diese Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise aus, die zur rechtskräftigen Verurteilung der tatverantwortlichen Person oder Personen führen, heißt es von der Tierrechtsorganisation: „Wir möchten helfen aufzuklären, wer die Katzen einfach zurückgelassen hat“, so Lisa Redegeld, Fachreferentin für Whistleblower-Fälle bei PETA. „Der ehemalige Halter oder die Halterin hätte genug Verantwortungsbewusstsein zeigen und ein Tierheim um Hilfe bitten müssen. Die Tiere einfach zurückzulassen, ist tierschutzwidrig und muss bestraft werden. Wir hoffen auf zielführende Hinweise aus der Bevölkerung, um ihr ehemaliges Zuhause zu ermitteln.“

Dem Bericht zufolge sei es nicht das erste Mal, dass Britisch-Kurzhaar-Katzen ausgesetzt worden, bezieht sich PETA auf die Veröffentlichung in der MZ: Im Oktober vergangenen Jahres wurden bereits eine Katzenmutter mit ihren zehn Kitten vor dem Tierheim ausgesetzt. Gleichzeitig stellten Unbekannte weitere sechs Katzenkinder bei einer Tierheimmitarbeiterin ab. 2024 seien insgesamt 21 dieser Rassekatzen im Zeitzer Tierheim untergekommen. Im Tierheim wird vermutet, dass sie alle aus einem Haushalt kommen.

PETA setzt regelmäßig Belohnungen in Fällen von misshandelten oder ausgesetzten Tieren aus, um bei der Ermittlung der Täter zu helfen. Denn PETAs Motto lautet: Tiere sind nicht dazu da, dass wir an ihnen experimentieren, sie essen, sie anziehen, sie uns unterhalten oder wir sie in irgendeiner anderen Form ausbeuten.