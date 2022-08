Passantin entdeckt Mann auf Wiese

Zeitz/MZ - Am Freitagmorgen ist in Zeitz eine hilflose Person entdeckt worden. Wie die Polizei mitteilte, lag der Mann in der Neumarktstraße auf einer Wiese, als eine Passantin auf ihn aufmerksam wurde und die Polizei und Rettungskräfte alarmierte. Nach den Worten der Polizei muss der erheblich betrunkene Mann gestürzt sein und sich dabei eine Wunde am Kopf zugezogen haben. Der Atemalkoholtest hat einen Wert von 3,15 Promille ergeben. Der Verletzte ist in eine Klinik gebracht worden, so die Polizei.